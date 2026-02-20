https://ria.ru/20260220/poshliny-2075866714.html
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам, после того как Верховный суд США признал большинство из них... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:23:00+03:00
2026-02-20T19:23:00+03:00
2026-02-20T19:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260212/tramp-2073900084.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам после решения Верховного суда США