CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
19:23 20.02.2026 (обновлено: 19:28 20.02.2026)
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам, после того как Верховный суд США признал большинство из них... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам после решения Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам, после того как Верховный суд США признал большинство из них незаконными, сообщил в пятницу телеканал CNN.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
"Трамп сказал группе губернаторов, что решение суда было позором, но добавил, что у него есть запасной план", - пишет издание со ссылкой на человека, присутствовавшего на встрече Трампа с губернаторами, во время которой президент узнал о решении Верховного суда.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп пригрозил республиканцам, поддерживающим отмену пошлин
12 февраля, 13:54
 
