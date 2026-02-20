Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными

Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Верховный суд США признал, что закон, по которому Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать.

"Считаем, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не наделяет президента таковыми на введение пошлин", — указано в решении.

Согласно документу, исключительными полномочиями на введение импортных пошлин обладает конгресс.

Сам глава Белого дома назвал решение Верховного суда "позором", однако, как передает телеканал CNN , на сегодняшней встрече с губернаторами объявил, что у него есть запасной план.

До этого Трамп заявлял, что США придется вернуть доходы от пошлин в случае признания их незаконными. По его словам, они составили свыше 600 миллиардов долларов. Помимо этого, как утверждает американский лидер, тарифы позволили разрешить большую часть международных конфликтов.

В свою очередь, торговый представитель Штатов Джеймисон Грир ранее в феврале выражал готовность задействовать альтернативные меры в торговой сфере, если высшая судебная инстанция не подтвердит законность пошлин.

Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады , поднял их для Китая , объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля 2025 года, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю Соединенные Штаты поставили весь этот процесс на паузу и начали переговоры со многими государствами.