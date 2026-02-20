Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 20.02.2026 (обновлено: 19:43 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/poshliny-2075847641.html
Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными
Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными - РИА Новости, 20.02.2026
Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными
Верховный суд США признал, что закон, по которому Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:26:00+03:00
2026-02-20T19:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
пошлины
торговые пошлины
реакция на пошлины сша
экономика
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075853940_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c17072215f20ffd77b4678529d90c71.jpg
https://ria.ru/20260214/neft-2074371217.html
https://ria.ru/20260213/palladiy-2074273344.html
https://ria.ru/20260215/tramp-2074433610.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075853940_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_926c7dae1e85002307ef2cccc895fff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, пошлины, торговые пошлины, реакция на пошлины сша, экономика, введение трампом пошлин на импорт, верховный суд сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пошлины, торговые пошлины, Реакция на пошлины США, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Верховный суд США
Верховный суд США признал пошлины, введенные Трампом, незаконными

Верховный суд США признал, что закон не позволяет Трампу вводить пошлины

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Верховный суд США признал, что закон, по которому Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать.
"Считаем, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не наделяет президента таковыми на введение пошлин", — указано в решении.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Индия пообещала США прекратить закупки нефти из России, утверждает Рубио
14 февраля, 12:49
Согласно документу, исключительными полномочиями на введение импортных пошлин обладает конгресс.
Сам глава Белого дома назвал решение Верховного суда "позором", однако, как передает телеканал CNN, на сегодняшней встрече с губернаторами объявил, что у него есть запасной план.
До этого Трамп заявлял, что США придется вернуть доходы от пошлин в случае признания их незаконными. По его словам, они составили свыше 600 миллиардов долларов. Помимо этого, как утверждает американский лидер, тарифы позволили разрешить большую часть международных конфликтов.
В свою очередь, торговый представитель Штатов Джеймисон Грир ранее в феврале выражал готовность задействовать альтернативные меры в торговой сфере, если высшая судебная инстанция не подтвердит законность пошлин.
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
13 февраля, 18:59
Трамп начал ужесточать торговую политику практически сразу после возвращения в Белый дом: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля 2025 года, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю Соединенные Штаты поставили весь этот процесс на паузу и начали переговоры со многими государствами.
Апелляционный суд США в конце августа 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем
15 февраля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампПошлиныторговые пошлиныРеакция на пошлины СШАЭкономикаВведение Трампом пошлин на импортВерховный суд США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала