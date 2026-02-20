Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным.

"Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10%... сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.