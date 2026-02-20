Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины - РИА Новости, 20.02.2026
21:40 20.02.2026 (обновлено: 21:50 20.02.2026)
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным. РИА Новости, 20.02.2026
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины

Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины в 10 процентов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10%... сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим
