Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным. РИА Новости, 20.02.2026
