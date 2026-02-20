В Челябинской области двух полицейских задержали по делу об убийствах

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев - РИА Новости. Силовики задержали действующего и бывшего сотрудников силовых структур Челябинской области - подполковника полиции и подполковника полиции в отставке, их подозревают в причастности к убийствам бизнесменов в 2000-х годах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Он уточнил, что в ходе расследования преступлений по факту убийств предпринимателей региона, совершенных в 2000-х годах, были получены достаточные доказательства причастности Амосова и Петрова к совершению преступлений. В то время они проходили службу в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур Челябинской области, пояснил он.