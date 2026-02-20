https://ria.ru/20260220/politsejskie-2075747154.html
В Челябинской области двух полицейских задержали по делу об убийствах
происшествия
челябинская область
россия
челябинская область
россия
2026
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев - РИА Новости. Силовики задержали действующего и бывшего сотрудников силовых структур Челябинской области - подполковника полиции и подполковника полиции в отставке, их подозревают в причастности к убийствам бизнесменов в 2000-х годах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Задержаны сотрудниками УФСБ России
и СУСК России по Челябинской области
во взаимодействии с УУР ГУМВД России региона по подозрению в совершении резонансных заказных убийств прошлых лет действующий и бывший сотрудники силовых структур Челябинской области – подполковник полиции Амосов А. Ю. и подполковник полиции в отставке Петров В. А", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ходе расследования преступлений по факту убийств предпринимателей региона, совершенных в 2000-х годах, были получены достаточные доказательства причастности Амосова и Петрова к совершению преступлений. В то время они проходили службу в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур Челябинской области, пояснил он.
Силовиками по местам их жительства и деятельности проводились следственные действия, в том числе обыски, устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности, отметили в правоохранительных органах.