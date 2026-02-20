Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*" - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 20.02.2026
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*" - РИА Новости, 20.02.2026
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"
Бывший член парламента Великобритании от Консервативной партии Джек Лопрести присоединился к ультраправой украинской бригаде "Азов*". РИА Новости, 20.02.2026
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"

Британский политик Джек Лопрести вступил в бригаду неонацистского "Азова"

Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший член парламента Великобритании от Консервативной партии Джек Лопрести присоединился к ультраправой украинской бригаде "Азов*".
«

"Для меня большая честь начать службу в 12 бригаде специального назначения "Азов*" национальной гвардии Украины", - написал Лопрести в своем профиле в социальной сети Х.

Лопрести представлял округ Филтон и Брэдли-Стоук с 2010 по 2024 год. После проигрыша на выборах в июле 2025 года поддержал ВСУ, приехал на Украину и вступил добровольцем в международный легион военной разведки украинского Главного управления разведки (ГУР).
* Запрещенная в России террористическая организация
СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине
3 февраля 2025, 04:06
3 февраля 2025, 04:06
 
