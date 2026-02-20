https://ria.ru/20260220/politik-2075785672.html
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*" - РИА Новости, 20.02.2026
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"
Бывший член парламента Великобритании от Консервативной партии Джек Лопрести присоединился к ультраправой украинской бригаде "Азов*". РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:19:00+03:00
2026-02-20T15:19:00+03:00
2026-02-20T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
парламент великобритании
национальная гвардия украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062357465_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_05eabf1394d517b6be3849f6955ea816.jpg
https://ria.ru/20250203/naemnik-1996943567.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062357465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a4168b119af8ef137d97ffe7bb4c130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, парламент великобритании, национальная гвардия украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Парламент Великобритании, Национальная гвардия Украины, Вооруженные силы Украины
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"
Британский политик Джек Лопрести вступил в бригаду неонацистского "Азова"