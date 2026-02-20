Рейтинг@Mail.ru
09:51 20.02.2026
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге

Зона поисков пропавшего в Приамурье вертолёта находится на сложном участке тайги

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Зона поисков пропавшего в Приамурье вертолёта находится в тайге с сопками и горами, сообщили РИА Новости в администрации села Амаранка.
"На данный момент у нас развернут штаб по размещению и управлению по данной ситуации на базе МКУ Амаранская администрация. Так как это сопки, горы, тайга. То есть это сложный участок для поиска. Сейчас на данный момент готовится пока маршрут обследования", - сообщил собеседник агентства.
По данным МЧС региона, вертолёт пропал в Ромненском округе из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка. По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека - пилот и два пассажира. Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. Оперативная группа и спасатели отправились для проведения поисковых работ из Благовещенска. Поисково-спасательный отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и одного беспилотного летательного аппарата, добавили в ведомстве.
Поисково-спасательная операция в Амурской области, где пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Спасатели прибыли в село в Приамурье для поиска пропавшего вертолета
