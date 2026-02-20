https://ria.ru/20260220/poisk-2075673772.html
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге - РИА Новости, 20.02.2026
Зона поисков пропавшего вертолета в Приамурье находится в тайге
Зона поисков пропавшего в Приамурье вертолёта находится в тайге с сопками и горами, сообщили РИА Новости в администрации села Амаранка. РИА Новости, 20.02.2026
благовещенск
