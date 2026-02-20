https://ria.ru/20260220/pogibshie-2075880440.html
В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 20.02.2026
В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:54:00+03:00
2026-02-20T20:54:00+03:00
2026-02-20T20:59:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
погиб один мирный житель, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения. В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков
Он отметил, что от удара второго дрона пострадали три человека, двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ, третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.
Кроме того, в селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения, сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь.
"Второй дрон ударил по автомобилю — пострадал мужчина. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. После оказания помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу", - добавил Гладков.