В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате атак со стороны ВСУ погиб один мирный житель, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения. В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков в канале на платформе Max

Он отметил, что от удара второго дрона пострадали три человека, двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ, третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

Кроме того, в селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения, сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь.