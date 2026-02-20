Рейтинг@Mail.ru
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание - РИА Новости, 20.02.2026
11:31 20.02.2026
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание - РИА Новости, 20.02.2026
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание
Пострадавший в школе пермского Александровска во время конфликта со сверстником подросток пришел в сознание, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает,... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
пермский край
пермь
дмитрий махонин
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
пермь
происшествия, пермский край, пермь, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ)
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание

Пострадавший от сверстника в пермской школе подросток пришел в сознание

На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае
На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае
© Следком Прикамья/Telegram
На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Пострадавший в школе пермского Александровска во время конфликта со сверстником подросток пришел в сознание, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
"Подросток уже пришел в сознание, ему проводятся контрольные исследования. Главное, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает", - написала министр в своем Telegram-канале.
Она отметила, что ножевые травмы представляют особую сложность - необходимо локализовать ранения, остановить кровотечение. Поэтому операция в четверг длилась около 4 часов, в результате врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ученик седьмого класса школы №1 Александровска ранил ножом сверстника. По данным правоохранителей, это произошло во время ссоры. Пострадавший подросток был в тяжёлом состоянии, его прооперировали и доставили в больницу Перми. СК возбудил дело.
