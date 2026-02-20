https://ria.ru/20260220/podrostok-2075700322.html
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание - РИА Новости, 20.02.2026
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание
Пострадавший в школе пермского Александровска во время конфликта со сверстником подросток пришел в сознание, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:31:00+03:00
2026-02-20T11:31:00+03:00
2026-02-20T11:31:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
дмитрий махонин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075451734_1:44:1111:669_1920x0_80_0_0_35868605679d2ccb2454d13191609b27.jpg
https://ria.ru/20260219/shkola-2075394778.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075451734_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_e93b3b9b58e88ab941076d8057d154b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ)
Подросток, пострадавший от сверстника в пермской школе, пришел в сознание
Пострадавший от сверстника в пермской школе подросток пришел в сознание