Минздрав рассказал о состоянии подростка, пострадавшего в пермской школе - РИА Новости, 20.02.2026
09:35 20.02.2026
Минздрав рассказал о состоянии подростка, пострадавшего в пермской школе
Минздрав рассказал о состоянии подростка, пострадавшего в пермской школе
Пострадавший в школе пермского Александровска во время конфликта со сверстником подросток находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:35:00+03:00
2026-02-20T09:35:00+03:00
Минздрав рассказал о состоянии подростка, пострадавшего в пермской школе

ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Пострадавший в школе пермского Александровска во время конфликта со сверстником подросток находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Пострадавший находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей", - рассказали в министерстве, ссылаясь на поступившие из больницы данные.
Другие подробности о самочувствии пациента в ведомстве не раскрывают.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ученик седьмого класса школы №1 Александровска ранил ножом сверстника. По данным правоохранителей, это произошло во время ссоры. Пострадавший подросток был в тяжёлом состоянии, его прооперировали и доставили в больницу Перми. СК возбудил дело.
