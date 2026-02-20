https://ria.ru/20260220/podrazdelenie-2075760973.html
ВСУ потеряли свыше 1015 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1015 военных, 26 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
