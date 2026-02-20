Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самыми желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг, следует из опроса платформы "Кукушка", с результатами которого ознакомилось интернет-издание " Самыми желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг, следует из опроса платформы "Кукушка", с результатами которого ознакомилось интернет-издание " Газета.ru ".

"В топ-5 самых желанных подарков на 8 марта в 2026 году вошли: букет любимых цветов - 31%; впечатление (поездка, событие, активность) - 28%; оплата кредита или коммуналки - 19%; массаж или восстановительные процедуры - 17%; ровно то, что я попросила (есть вишлист) - 15%", - пишет издание со ссылкой на данные опроса.

Запросы мужчин на гендерные праздники выглядят иначе. В топ желанных подарков на 23 февраля вошли: полезный гаджет или аксессуар - 33%; качественная вещь для повседневной жизни - 29%; билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) - 15%; подписка на медиа без рекламы - 13%; сертификат, выбранный под интересы - 13%; абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписка на ИИ-сервисы - 5%; а "что-то креативное и прикольное" хотят 2%.