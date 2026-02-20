https://ria.ru/20260220/podarki-2075681077.html
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос - РИА Новости, 20.02.2026
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос
Самыми желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг, следует из опроса платформы "Кукушка", с... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:31:00+03:00
2026-02-20T10:31:00+03:00
2026-02-20T10:31:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940817637_0:181:3070:1908_1920x0_80_0_0_fce217bb29b67eaf0bd4dc22b2f307fd.jpg
https://ria.ru/20250219/podarki-2000204695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940817637_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4f3aef1d08c5e931a945417bd38f40ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос
Платформа "Кукушка": оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Самыми желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг, следует из опроса платформы "Кукушка", с результатами которого ознакомилось интернет-издание "Газета.ru
".
"В топ-5 самых желанных подарков на 8 марта в 2026 году вошли: букет любимых цветов - 31%; впечатление (поездка, событие, активность) - 28%; оплата кредита или коммуналки - 19%; массаж или восстановительные процедуры - 17%; ровно то, что я попросила (есть вишлист) - 15%", - пишет издание со ссылкой на данные опроса.
Запросы мужчин на гендерные праздники выглядят иначе. В топ желанных подарков на 23 февраля вошли: полезный гаджет или аксессуар - 33%; качественная вещь для повседневной жизни - 29%; билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) - 15%; подписка на медиа без рекламы - 13%; сертификат, выбранный под интересы - 13%; абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписка на ИИ-сервисы - 5%; а "что-то креативное и прикольное" хотят 2%.
"Мужчинам в подарке важны функциональность и польза. Не "сюрприз ради сюрприза", а вещь, которая впишется в их жизнь", - отмечает издание.