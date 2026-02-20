Рейтинг@Mail.ru
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос - РИА Новости, 20.02.2026
10:31 20.02.2026
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос
Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос

Платформа "Кукушка": оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина берет кредит в банке
Женщина берет кредит в банке - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / PeopleImages
Женщина берет кредит в банке . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самыми желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг, следует из опроса платформы "Кукушка", с результатами которого ознакомилось интернет-издание "Газета.ru".
"В топ-5 самых желанных подарков на 8 марта в 2026 году вошли: букет любимых цветов - 31%; впечатление (поездка, событие, активность) - 28%; оплата кредита или коммуналки - 19%; массаж или восстановительные процедуры - 17%; ровно то, что я попросила (есть вишлист) - 15%", - пишет издание со ссылкой на данные опроса.
Запросы мужчин на гендерные праздники выглядят иначе. В топ желанных подарков на 23 февраля вошли: полезный гаджет или аксессуар - 33%; качественная вещь для повседневной жизни - 29%; билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) - 15%; подписка на медиа без рекламы - 13%; сертификат, выбранный под интересы - 13%; абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписка на ИИ-сервисы - 5%; а "что-то креативное и прикольное" хотят 2%.
"Мужчинам в подарке важны функциональность и польза. Не "сюрприз ради сюрприза", а вещь, которая впишется в их жизнь", - отмечает издание.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля
19 февраля 2025, 07:40
 
