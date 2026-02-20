Рейтинг@Mail.ru
Музей Победы запустил конкурс "Защитники Отечества. Победа в единстве"
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 20.02.2026
Музей Победы запустил конкурс "Защитники Отечества. Победа в единстве"
Музей Победы запустил конкурс "Защитники Отечества. Победа в единстве"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Музей Победы запустил международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве", в котором медиагруппа "Россия сегодня" учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам, сообщает пресс-служба музея.
Организаторы предлагают всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году конкурс приурочен к Году единства народов России.
"Тема конкурса в этом году – "Победа в единстве". Мы предлагаем художникам создать работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной страны. Пусть образы участников Бородинской битвы, победителей Великой Отечественной войны и современных солдат станут страницами одной великой книги о защите Отечества. И пусть в эту книгу войдут герои из разных уголков нашей огромной страны. Эти открытки ко Дню Победы ярко продемонстрируют, что сила нашей страны – в единстве", — отметили в Музее Победы.
Подать заявку на конкурс можно до 31 марта. Участникам необходимо подготовить рисунок в любой художественной технике, жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Конкурс пройдет в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди взрослых — старше 18 лет. Кроме того, в этом году будет специальная номинация для декоративно-прикладного творчества.
Также, к 85-летию Совинформбюро медиагруппа "Россия сегодня" учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.
"Все работы участников конкурса войдут в виртуальную выставку, которая будет открыта на сайте Музея Победы 16 апреля 2026 года. Интернет-пользователи смогут принять участие в открытом голосовании на "Приз зрительских симпатий" и выбрать понравившийся рисунок", - рассказали в пресс-службе.
Помимо онлайн-голосования на сайте Музея Победы, будут проведены дополнительно голосование и опрос в рамках двух специальных номинаций на сайте проекта "Активный гражданин" и платформе "Активный гражданин-детям" с 1 по 28 апреля. В этих спецноминациях будут отобраны по 5 рисунков, присланных жителями столицы. На платформе "Активный гражданин - детям" будет проведен опрос для юных москвичей, а в проекте "Активный гражданин" – голосование для взрослых. Победители обеих номинаций получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов": 1 место – 3 тысячи баллов, 2 место – 2 тысячи баллов, 3 место – 1 тысячу баллов.
Кроме того, все желающие смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте с 16 апреля по 9 мая своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.
"Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Подробности — на сайте конкурса", - заключили в пресс-службе.
Конкурс проводится Музеем Победы и государственным фондом "Защитники Отечества" совместно с проектом "Активный гражданин" и платформой "Активный гражданин — детям", компанией "Луч", Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, VK, RUSSPASS, "Zartoy".
Генеральные информационные партнеры: РИА Новости и ТРК "Звезда", информационные партнёры: медиахолдинг "ФедералПресс" и газета "Аргументы Недели".
