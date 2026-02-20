"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" задерживает и переносит во "Внуково" часть рейсов из-за ограничений на количество взлетно-посадочных операций в "Шереметьево", сообщил авиаперевозчик.

Всего, согласно приложенному списку, из "Шереметьево" во "Внуково" будет перенесено более 20 рейсов.