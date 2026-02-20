https://ria.ru/20260220/pobeda-2075660768.html
"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково"
"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково" - РИА Новости, 20.02.2026
"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково"
Авиакомпания "Победа" задерживает и переносит во "Внуково" часть рейсов из-за ограничений на количество взлетно-посадочных операций в "Шереметьево", сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T08:13:00+03:00
2026-02-20T08:13:00+03:00
2026-02-20T08:13:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
происшествия
москва
москва
2026
