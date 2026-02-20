Рейтинг@Mail.ru
08:13 20.02.2026
"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково"
"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково"
"Победа" переносит часть рейсов во "Внуково"

Авиакомпания "Победа" задерживает и переносит часть рейсов во "Внуково"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" задерживает и переносит во "Внуково" часть рейсов из-за ограничений на количество взлетно-посадочных операций в "Шереметьево", сообщил авиаперевозчик.
"В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов – часть рейсов задержаны. Часть рейсов, запланированных к выполнению в/из "Шереметьево" 20 февраля, будут выполнены в/из "Внуково", - говорится в сообщении.
Всего, согласно приложенному списку, из "Шереметьево" во "Внуково" будет перенесено более 20 рейсов.
Аэропорт Шереметьево замело снегом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Аэропорты Москвы на фоне снегопада ночью обслужили 215 рейсов
Шереметьево (аэропорт)Снегопад в МосквеПроисшествияМосква
 
 
