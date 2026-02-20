В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Продажу пиротехники через маркетплейсы могут ограничить в Сочи из-за атак БПЛА ВСУ после того, как в городе зафиксировали запуски фейерверков во время работы ПВО, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

« "В Сочи могут ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы из-за атак БПЛА. С такой просьбой к крупнейшим интернет-площадкам обратилась администрация города-курорта. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, во время отражения атак киевского режима одновременно с работой систем ПВО в разных районах города были зафиксированы факты запуска мощной пиротехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Сочи приняла ряд профилактических мер - обратилась к крупнейшим маркетплейсам с просьбой временно ограничить продажу пиротехники для города, усиливает рейды по пресечению несанкционированной торговли. Специализированные торговые точки будут выдавать покупателям памятки о недопустимости использования фейерверков во время сирен.

Прошунин также призвал отельеров, рестораторов и владельцев ночных клубов напомнить персоналу и гостям правила поведения при объявлении атаки БПЛА и исключить использование пиротехники в работе заведений.