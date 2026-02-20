Рейтинг@Mail.ru
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы
15:05 20.02.2026
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы
специальная военная операция на украине
сочи
краснодарский край
вооруженные силы украины
пиротехника
сочи
краснодарский край
сочи, краснодарский край, вооруженные силы украины, пиротехника
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Пиротехника
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы

В Сочи продажу пиротехники на маркетплейсах могут ограничить из-за атак БПЛА ВСУ

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Продажу пиротехники через маркетплейсы могут ограничить в Сочи из-за атак БПЛА ВСУ после того, как в городе зафиксировали запуски фейерверков во время работы ПВО, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Сочи могут ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы из-за атак БПЛА. С такой просьбой к крупнейшим интернет-площадкам обратилась администрация города-курорта. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, во время отражения атак киевского режима одновременно с работой систем ПВО в разных районах города были зафиксированы факты запуска мощной пиротехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Сочи приняла ряд профилактических мер - обратилась к крупнейшим маркетплейсам с просьбой временно ограничить продажу пиротехники для города, усиливает рейды по пресечению несанкционированной торговли. Специализированные торговые точки будут выдавать покупателям памятки о недопустимости использования фейерверков во время сирен.
Прошунин также призвал отельеров, рестораторов и владельцев ночных клубов напомнить персоналу и гостям правила поведения при объявлении атаки БПЛА и исключить использование пиротехники в работе заведений.
"Любой запуск фейерверка мешает военным и спецслужбам поражать реальные цели. Это не просто хулиганство, это прямая угроза обороне города и спокойствию наших граждан", - цитирует Прошунина оперштаб региона.
Сочи подвергся массированной атаке украинских беспилотников
