https://ria.ru/20260220/pirotekhnika-2075779833.html
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы - РИА Новости, 20.02.2026
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы
Продажу пиротехники через маркетплейсы могут ограничить в Сочи из-за атак БПЛА ВСУ после того, как в городе зафиксировали запуски фейерверков во время работы... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:05:00+03:00
2026-02-20T15:05:00+03:00
2026-02-20T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
краснодарский край
вооруженные силы украины
пиротехника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_c4641f86f83f3671de781048bbc94863.jpg
https://ria.ru/20260217/sochi-2074858948.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_66ddd753e62fa42829e00636da19d81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, вооруженные силы украины, пиротехника
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Пиротехника
В Сочи хотят ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы
В Сочи продажу пиротехники на маркетплейсах могут ограничить из-за атак БПЛА ВСУ
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Продажу пиротехники через маркетплейсы могут ограничить в Сочи из-за атак БПЛА ВСУ после того, как в городе зафиксировали запуски фейерверков во время работы ПВО, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"В Сочи могут ограничить продажу пиротехники через маркетплейсы из-за атак БПЛА. С такой просьбой к крупнейшим интернет-площадкам обратилась администрация города-курорта. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, во время отражения атак киевского режима одновременно с работой систем ПВО в разных районах города были зафиксированы факты запуска мощной пиротехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация Сочи приняла ряд профилактических мер - обратилась к крупнейшим маркетплейсам с просьбой временно ограничить продажу пиротехники для города, усиливает рейды по пресечению несанкционированной торговли. Специализированные торговые точки будут выдавать покупателям памятки о недопустимости использования фейерверков во время сирен.
Прошунин также призвал отельеров, рестораторов и владельцев ночных клубов напомнить персоналу и гостям правила поведения при объявлении атаки БПЛА и исключить использование пиротехники в работе заведений.
"Любой запуск фейерверка мешает военным и спецслужбам поражать реальные цели. Это не просто хулиганство, это прямая угроза обороне города и спокойствию наших граждан", - цитирует Прошунина оперштаб региона.