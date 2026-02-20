Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 20.02.2026 (обновлено: 12:59 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/peskov-2075740761.html
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине
Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:58:00+03:00
2026-02-20T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
женева (город)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260220/peregovory-2075689187.html
украина
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Женева (город), Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине

Песков: о новых переговорах по Украине проинформируют после достижения понимания

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верна ли появившаяся информация о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине состоится уже на следующей неделе в Женеве.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Источник раскрыл детали следующего раунда переговоров по Украине
Вчера, 10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖенева (город)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала