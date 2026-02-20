https://ria.ru/20260220/peskov-2075740761.html
Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по Украине
Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 20.02.2026
