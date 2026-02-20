Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал позицию Токио в отношениях с Москвой недружественной - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 20.02.2026 (обновлено: 13:17 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/peskov-2075739223.html
Песков назвал позицию Токио в отношениях с Москвой недружественной
Песков назвал позицию Токио в отношениях с Москвой недружественной - РИА Новости, 20.02.2026
Песков назвал позицию Токио в отношениях с Москвой недружественной
Токио занимает недружественную позицию в отношениях с Москвой, в таких условиях какие-либо договоренности РФ и Японии вряд ли возможны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:54:00+03:00
2026-02-20T13:17:00+03:00
токио
москва
россия
в мире
дмитрий песков
санаэ такаити
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20260220/rossija-2075746119.html
https://ria.ru/20260220/yaponiya-2075739467.html
токио
москва
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токио, москва, россия, в мире, дмитрий песков, санаэ такаити, япония
Токио, Москва, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Санаэ Такаити, Япония
Песков назвал позицию Токио в отношениях с Москвой недружественной

Песков: Япония занимает недружественную позицию в отношениях с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Токио занимает недружественную позицию в отношениях с Москвой, в таких условиях какие-либо договоренности РФ и Японии вряд ли возможны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков
Вчера, 13:13
«
"Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране, поэтому, конечно, в этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности наших отношений", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Отношения России и Японии свелись к нулю, заявил Песков
Вчера, 12:54
 
ТокиоМоскваРоссияВ миреДмитрий ПесковСанаэ ТакаитиЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала