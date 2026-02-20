Рейтинг@Mail.ru
12:53 20.02.2026 (обновлено: 13:33 20.02.2026)
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговорного процесса с США
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завышенных ожиданий у Москвы нет, переговорный процесс с Вашингтоном сложен и растянут по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций США в отношении России.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями. Журналисты задали Пескову вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход на фоне продолжающегося переговорного процесса, в том числе в рамках рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.
"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянут и по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во вторник провел встречу с американцами в Женеве. Он не входил в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах по Украине. Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам, сфокусирован на двусторонних отношениях с США.
