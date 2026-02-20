https://ria.ru/20260220/peskov-2075739119.html
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговорного процесса с США
2026-02-20T12:53:00+03:00
2026-02-20T12:53:00+03:00
2026-02-20T13:33:00+03:00
москва, украина, в мире, женева (город), владимир мединский, мирный план сша по украине, кирилл дмитриев
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завышенных ожиданий у Москвы нет, переговорный процесс с Вашингтоном сложен и растянут по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций США в отношении России.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями. Журналисты задали Пескову вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход на фоне продолжающегося переговорного процесса, в том числе в рамках рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.
"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянут и по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В Женеве
17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы
, Киева
и Вашингтона
по урегулированию конфликта на Украине
. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский
. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Спецпредставитель президента РФ
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
во вторник провел встречу с американцами в Женеве. Он не входил в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах по Украине. Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам, сфокусирован на двусторонних отношениях с США
.