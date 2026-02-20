В Кремле рассказали об ожиданиях от переговорного процесса с США

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завышенных ожиданий у Москвы нет, переговорный процесс с Вашингтоном сложен и растянут по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление санкций США в отношении России.

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями. Журналисты задали Пескову вопрос о том, рассчитывала ли Москва на другой исход на фоне продолжающегося переговорного процесса, в том числе в рамках рабочей группы Россия-США по экономическим вопросам.

"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянут и по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Киева и Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине . Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский . По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.