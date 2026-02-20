Рейтинг@Mail.ru
Обсуждать мирный договор с Японией без диалога невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2026
12:52 20.02.2026 (обновлено: 13:19 20.02.2026)
Обсуждать мирный договор с Японией без диалога невозможно, заявил Песков
Обсуждать тему мирного договора между Россией и Японией без диалога невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире, япония, россия, дмитрий песков
В мире, Япония, Россия, Дмитрий Песков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обсуждать тему мирного договора между Россией и Японией без диалога невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков
Вчера, 13:13
«
"Никакого диалога не ведется и обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Отношения России и Японии сведены к нулю, заявил Песков
Вчера, 12:54
 
