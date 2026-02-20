Обсуждать мирный договор с Японией без диалога невозможно, заявил Песков

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обсуждать тему мирного договора между Россией и Японией без диалога невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений.
«
"Никакого диалога не ведется и обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.