12:52 20.02.2026 (обновлено: 12:57 20.02.2026)
Песков прокомментировал продление американских санкций против России
Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
россия, сша, в мире, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии
Россия, США, В мире, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Песков прокомментировал продление американских санкций против России

Песков назвал продление санкций США против России автоматическим решением

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Решение достаточно автоматическое, это продление. А что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дмитриев опроверг сообщения о сделке с США на 12 триллионов долларов
РоссияСШАВ миреУкраинаДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
