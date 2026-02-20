Песков прокомментировал продление американских санкций против России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Решение достаточно автоматическое, это продление. А что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
