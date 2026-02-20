В Перми мужчину арестовали за нападение на посетительниц бара

ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Суд арестовал мужчину после истории с нападением на двух посетительниц пермского бара, которым агрессор выбил зубы и сломал носы накануне Дня всех влюбленных, следует из сообщения СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в баре на улице Окулова в Перми накануне Дня всех влюбленных мужчина приставал к девушке. Когда она отвергла его ухаживания, он стал ее бить: сломал нос и выбил четыре зуба. Уточнялось, что аналогичные травмы получила еще одна пермячка: посетитель вступил с ней в конфликт в баре, а потом догнал на улице и ударил кулаком в лицо. После появления этой информации СК возбудил дело по статье о хулиганстве.
"Личность фигуранта была установлена. Им оказался местный житель 1997 года рождения. По ходатайству следователя мужчине, обвиняемому в хулиганстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в баре Ленинского района Перми пьяный мужчина "причинил телесные повреждения" двум посетительницам, потом скрылся. Одной из пострадавших 31 год, второй 37 лет.