В Перми мужчину арестовали за нападение на посетительниц бара
16:50 20.02.2026
В Перми мужчину арестовали за нападение на посетительниц бара
происшествия
пермь
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, пермь, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Суд арестовал мужчину после истории с нападением на двух посетительниц пермского бара, которым агрессор выбил зубы и сломал носы накануне Дня всех влюбленных, следует из сообщения СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в баре на улице Окулова в Перми накануне Дня всех влюбленных мужчина приставал к девушке. Когда она отвергла его ухаживания, он стал ее бить: сломал нос и выбил четыре зуба. Уточнялось, что аналогичные травмы получила еще одна пермячка: посетитель вступил с ней в конфликт в баре, а потом догнал на улице и ударил кулаком в лицо. После появления этой информации СК возбудил дело по статье о хулиганстве.
"Личность фигуранта была установлена. Им оказался местный житель 1997 года рождения. По ходатайству следователя мужчине, обвиняемому в хулиганстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в баре Ленинского района Перми пьяный мужчина "причинил телесные повреждения" двум посетительницам, потом скрылся. Одной из пострадавших 31 год, второй 37 лет.
ПроисшествияПермьЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
