Рейтинг@Mail.ru
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 20.02.2026 (обновлено: 13:25 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/pereprava-2075744540.html
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли - РИА Новости, 20.02.2026
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли
Переправа на Ольхон через Байкал в Иркутской области, где затонул автомобиль с туристами, закрыта, выезд на лед категорически запрещен, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:09:00+03:00
2026-02-20T13:25:00+03:00
ольхон
байкал
иркутская область
игорь кобзев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137527/83/1375278354_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1aae665d668f6618a877cef7313a9de8.jpg
https://ria.ru/20260220/bajkal-2075741420.html
ольхон
байкал
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137527/83/1375278354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_262af5c181f7d43ba559f353f25ed745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольхон, байкал, иркутская область, игорь кобзев, происшествия
Ольхон, Байкал, Иркутская область, Игорь Кобзев, Происшествия
Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли

Кобзев: переправа на Ольхон закрыты, выезд на лед запрещен

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Озеро Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Переправа на Ольхон через Байкал в Иркутской области, где затонул автомобиль с туристами, закрыта, выезд на лед категорически запрещен, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
"Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен", - написал он в своем Telegram-канале.
В СК РФ сообщили РИА Новости, что в пятницу на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился "УАЗ" с девятью людьми. По предварительным данным, группа туристов погибла. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным губернатора, в автомобиле были иностранные туристы. Предварительно, восемь из девяти человек погибли, один человек спасся. Кобзев сообщал также, что генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о ЧП на Байкале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
После гибели туристов на Байкале возбудили дело
Вчера, 13:00
 
ОльхонБайкалИркутская областьИгорь КобзевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала