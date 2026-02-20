Переправу на Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыли

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Переправа на Ольхон через Байкал в Иркутской области, где затонул автомобиль с туристами, закрыта, выезд на лед категорически запрещен, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
"Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен", - написал он в своем Telegram-канале.
В СК РФ сообщили РИА Новости, что в пятницу на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился "УАЗ" с девятью людьми. По предварительным данным, группа туристов погибла. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным губернатора, в автомобиле были иностранные туристы. Предварительно, восемь из девяти человек погибли, один человек спасся. Кобзев сообщал также, что генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о ЧП на Байкале.
