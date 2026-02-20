https://ria.ru/20260220/peregovory-2075878617.html
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник
Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена