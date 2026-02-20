Рейтинг@Mail.ru
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 20.02.2026 (обновлено: 20:40 20.02.2026)
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 фев - РИА Новости. Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующие трёхсторонные переговоры по Украине могут пройти в Швейцарии до конца февраля.
"Дата не определена", - сказал собеседник агентства.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это важное условие российской стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00
 
