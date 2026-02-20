Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил Лаврову о серьезности подхода к переговорам с США - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 20.02.2026 (обновлено: 16:42 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/peregovory-2075808023.html
Глава МИД Ирана заявил Лаврову о серьезности подхода к переговорам с США
Глава МИД Ирана заявил Лаврову о серьезности подхода к переговорам с США - РИА Новости, 20.02.2026
Глава МИД Ирана заявил Лаврову о серьезности подхода к переговорам с США
Тегеран серьезно подходит к переговорам с Вашингтоном, направленным на достижение сделки по иранскому ядерному досье, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:36:00+03:00
2026-02-20T16:42:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260220/smi-2075716885.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
Глава МИД Ирана заявил Лаврову о серьезности подхода к переговорам с США

Глава МИД Ирана: Тегеран серьезно подходит к переговорам с США по атому

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 20 фев - РИА Новости. Тегеран серьезно подходит к переговорам с Вашингтоном, направленным на достижение сделки по иранскому ядерному досье, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи российскому коллеге Сергею Лаврову.
"В ходе этого разговора Аракчи, озвучив позицию Ирана в отношении ядерной тематики, подчеркнул серьезный подход Ирана к продвижению переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения с соблюдением прав и интересов Ирана, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана.
Иранский министр в ходе телефонного разговора также поблагодарил Лаврова за конструктивную позицию России на международной арене, рассказав ему о развитии ситуации, связанной с переговорами Ирана и США.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи делегаций
Вчера, 11:59
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала