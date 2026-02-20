https://ria.ru/20260220/peregovory-2075740396.html
В Кремле не подтвердили информацию о следующих переговорах по Украине
В Кремле не подтвердили информацию о следующих переговорах по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
В Кремле не подтвердили информацию о следующих переговорах по Украине
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, что следующие переговоры по Украине пройдут якобы на следующей... РИА Новости, 20.02.2026
украина
женева (город)
Новости
