https://ria.ru/20260220/peregovory-2075642348.html
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского - РИА Новости, 20.02.2026
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:05:00+03:00
2026-02-20T02:05:00+03:00
2026-02-20T02:05:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир мединский
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2daeda242a80afa4df47a61e8dc719dc.jpg
https://ria.ru/20260220/konflikt-2075639570.html
https://ria.ru/20260219/zelenskiy-2075399634.html
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075369074.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001935_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_d2252ae0e49414a0f373b30c1229a779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир мединский, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
Telegraph: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах в Женеве
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости
. Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского, пишет британская газета Telegraph
.
«
"Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции", — пишет в статье журналист издания, присутствовавший в Женеве.
Мирный процесс по Украине
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы
, Киева
и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.