На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского, пишет британская газета Telegraph.

« "Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции", — пишет в статье журналист издания, присутствовавший в Женеве.

Мирный процесс по Украине

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

