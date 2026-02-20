Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского - РИА Новости, 20.02.2026
02:05 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/peregovory-2075642348.html
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского - РИА Новости, 20.02.2026
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:05:00+03:00
2026-02-20T02:05:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир мединский
владимир зеленский
украина
россия
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского

Telegraph: Зеленский испугался категоричности Мединского на переговорах в Женеве

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДелегация России на переговорах в Женеве
Делегация России на переговорах в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Делегация России на переговорах в Женеве
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Москву в желании якобы затянуть переговоры в Швейцарии, потому что опасался жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского, пишет британская газета Telegraph.
"Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции", — пишет в статье журналист издания, присутствовавший в Женеве.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Индии выступили с предупреждением из-за переговоров по Украине
Мирный процесс по Украине

В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
Вчера, 10:23
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Отдать Донбасс": в США рассказали о конфузе украинской делегации в Женеве
Вчера, 05:27
 
