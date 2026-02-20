https://ria.ru/20260220/pensiya-2075644123.html
Средний размер социальной пенсии россиян в январе 2026 года составил более 15,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,9 тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 20.02.2026
общество, антон котяков
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году
РИА Новости: средний размер соцпенсии в 2026 году составил 15,4 тысячи рублей
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян в январе 2026 года составил более 15,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,9 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 января 2026 года средний размер социальной пенсии граждан составил 15 479,68 рубля. В аналогичный период 2025 года - около 13,5 тысячи рублей.
Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в январе этого года составил 11,7 тысячи рублей, среди неработающих - 15,7 тысячи рублей.
Ранее пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова
сообщила, что социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%.