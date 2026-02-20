Стал известен средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году​

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян в январе 2026 года составил более 15,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,9 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.