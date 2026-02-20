Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году​ - РИА Новости, 20.02.2026
02:41 20.02.2026
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году​
Общество, Антон Котяков
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году​

РИА Новости: средний размер соцпенсии в 2026 году составил 15,4 тысячи рублей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян в январе 2026 года составил более 15,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 1,9 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 января 2026 года средний размер социальной пенсии граждан составил 15 479,68 рубля. В аналогичный период 2025 года - около 13,5 тысячи рублей.
Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в январе этого года составил 11,7 тысячи рублей, среди неработающих - 15,7 тысячи рублей.
Ранее пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова сообщила, что социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%.
