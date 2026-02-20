Жителя КБР осудили за убийство пенсионерки и надругательство над ее телом

НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Нальчика Рустама Ногмова за жестокое убийство 86-летней пенсионерки и надругательство над ее телом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в ночь на 30 января 2025 года 23-летний Ногмов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения без причины напал в сквере в Нальчике на незнакомую ему 86-летнюю женщину, избил и задушил ее. После этого он надругался над телом умершей.

Ногмову было предъявлено обвинение по статьям "Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений" и "Надругательство над телом умершей" УК РФ . Он признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.

"По совокупности преступлений приговорить Ногмова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - зачитал решение судья.

Ногмову также назначен штраф в размере 25 тысяч рублей и два года ограничения свободы.