Жителя КБР осудили за убийство пенсионерки и надругательство над ее телом
11:18 20.02.2026
Жителя КБР осудили за убийство пенсионерки и надругательство над ее телом
Жителя КБР осудили за убийство пенсионерки и надругательство над ее телом - РИА Новости, 20.02.2026
Жителя КБР осудили за убийство пенсионерки и надругательство над ее телом
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Нальчика Рустама Ногмова за жестокое убийство 86-летней пенсионерки и... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:18:00+03:00
2026-02-20T11:18:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
нальчик
россия
происшествия, нальчик, россия
Происшествия, Нальчик, Россия
Жителя КБР осудили за убийство пенсионерки и надругательство над ее телом

Жителя Нальчика приговорили к 15 годам колонии за убийство 86-летней пенсионерки

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Нальчика Рустама Ногмова за жестокое убийство 86-летней пенсионерки и надругательство над ее телом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, в ночь на 30 января 2025 года 23-летний Ногмов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения без причины напал в сквере в Нальчике на незнакомую ему 86-летнюю женщину, избил и задушил ее. После этого он надругался над телом умершей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки
16 января, 14:16
Ногмову было предъявлено обвинение по статьям "Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений" и "Надругательство над телом умершей" УК РФ. Он признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.
"По совокупности преступлений приговорить Ногмова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - зачитал решение судья.
Ногмову также назначен штраф в размере 25 тысяч рублей и два года ограничения свободы.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда на три миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Кубани вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу
5 июня 2025, 21:28
 
Происшествия
 
 
