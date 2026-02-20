В Париже из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько учреждений

ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Несколько учреждений в Париже, в том числе Институт политических исследований (Sciences Po) и башню-небоскреб Монпарнас, эвакуируют из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
"Несколько учреждений в Париже находятся в процессе эвакуации… Это произошло после поступления около 18 часов (20.00 мск - ред.) сообщения о возможном наличии взрывного устройства в нескольких местах столицы", - говорится в материале.
В частности, эвакуация проходит в Институте политических исследований и башне Монпарнас, передает BFMTV.
По информации газеты Figaro, властям поступило несколько писем с угрозами "взорвать различные места в Париже". На места были направлены команды с собаками-ищейками. Эйфелева башня при этом "отказалась" проводить эвакуацию, пишет издание.
