В Париже из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько учреждений
23:28 20.02.2026 (обновлено: 23:42 20.02.2026)
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько учреждений
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько учреждений
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько учреждений

Полиция во Франции
Полиция во Франции
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Несколько учреждений в Париже, в том числе Институт политических исследований (Sciences Po) и башню-небоскреб Монпарнас, эвакуируют из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.
"Несколько учреждений в Париже находятся в процессе эвакуации… Это произошло после поступления около 18 часов (20.00 мск - ред.) сообщения о возможном наличии взрывного устройства в нескольких местах столицы", - говорится в материале.
В частности, эвакуация проходит в Институте политических исследований и башне Монпарнас, передает BFMTV.
По информации газеты Figaro, властям поступило несколько писем с угрозами "взорвать различные места в Париже". На места были направлены команды с собаками-ищейками. Эйфелева башня при этом "отказалась" проводить эвакуацию, пишет издание.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва
15 ноября 2025, 19:57
 
Париж, В мире, Франция
 
 
