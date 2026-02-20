В Париже из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько учреждений

В частности, эвакуация проходит в Институте политических исследований и башне Монпарнас, передает BFMTV.

По информации газеты Figaro, властям поступило несколько писем с угрозами "взорвать различные места в Париже". На места были направлены команды с собаками-ищейками. Эйфелева башня при этом "отказалась" проводить эвакуацию, пишет издание.