20.02.2026
15:52 20.02.2026
Памфилова надеется на принятие поправок к закону об ИИ
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что надеется на принятие поправок, подготовленных ЦИК РФ, к действующему законодательству в области...
технологии, элла памфилова, цик рф
Памфилова надеется на принятие поправок к закону об ИИ

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что надеется на принятие поправок, подготовленных ЦИК РФ, к действующему законодательству в области искусственного интеллекта.
Она рассказала, что с прошлого года нарастает новая угроза, связанная с использованием искусственного интеллекта и созданием дипфейков. Причем проблема уже успела обрести международный характер.
"Мы на основе уже накопленного, хотя небольшого опыта подготовили свои инициативы законодательные… И надеюсь, что начальная степень поправок, которые дают старт для большой системной работы - они будут приняты", - сказала Памфилова.
