Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель - РИА Новости, 20.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Оттепель придет в Москву 27 и 28 февраля и в первые три дня марта, воздух в это время может прогреться до трех градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Шувалов: оттепель придет в Москву к концу февраля