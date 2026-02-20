Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ottepel-2075804494.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель - РИА Новости, 20.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Оттепель придет в Москву 27 и 28 февраля и в первые три дня марта, воздух в это время может прогреться до трех градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:17:00+03:00
2026-02-20T16:17:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071933856_0:182:3088:1919_1920x0_80_0_0_8657bb05b16e90a149f29c75a9e1e408.jpg
https://ria.ru/20260219/rossija-2075376645.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071933856_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_67cec044404535d3c76bb1e852d82cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Шувалов: оттепель придет в Москву к концу февраля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди на ВДНХ в Москве
Люди на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву 27 и 28 февраля и в первые три дня марта, воздух в это время может прогреться до трех градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Шувалов рассказал РИА Новости, что потепление придет в Москву в День защитника Отечества и сохранится до конца февраля.
"Очень бы хотелось. И есть признаки того, что 27-28 февраля, а также первая трехдневка марта, будут с положительными температурами в дневные часы. От одного до трех градусов тепла", - отметил Шувалов.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
19 февраля, 08:09
 
ОбществоМоскваСнегопад в МосквеПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала