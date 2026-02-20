Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву 27 и 28 февраля и в первые три дня марта, воздух в это время может прогреться до трех градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.