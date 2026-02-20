Источник: коллегия решит вопрос отставки судьи, арестовавшего Алию Галицкую

Если ККС удовлетворит заявление судьи, ему нужно будет доработать в суде до 2 марта.

Осенью Галицкая подала иск к бывшему мужу о разделе имущества. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей. Процесс был отложен на 20 февраля в связи с отсутствием в деле документов о смерти истца.