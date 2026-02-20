Рейтинг@Mail.ru
Источник: коллегия решит вопрос отставки судьи, арестовавшего Алию Галицкую - РИА Новости, 20.02.2026
05:44 20.02.2026
Источник: коллегия решит вопрос отставки судьи, арестовавшего Алию Галицкую
Источник: коллегия решит вопрос отставки судьи, арестовавшего Алию Галицкую
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области в пятницу решит вопрос отставки судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, сообщил РИА Новости источник.
Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого. Позже Мособлсуд отменил арест Галицкой, указав, что решение было принято формально и с существенными процессуальными нарушениями. В отношении судьи Григорьева было вынесено частное определение.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
Вчера, 08:44
"Квалификационная коллегия судей Московской области на ближайшем заседании 20 февраля рассмотрит заявления об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева", — сказал собеседник агентства.
Если ККС удовлетворит заявление судьи, ему нужно будет доработать в суде до 2 марта.
Накануне другой источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с Галицкой, вследствие чего глава Истринского суда Московской области подала заявление о сложении с себя полномочий председателя суда, а судья Григорьев — заявление об отставке.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным.
Осенью Галицкая подала иск к бывшему мужу о разделе имущества. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей. Процесс был отложен на 20 февраля в связи с отсутствием в деле документов о смерти истца.
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
10 февраля, 07:55
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСШААлександр ГалицкийИгорь КрасновАльфа-банкМосковский областной суд
 
 
