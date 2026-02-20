Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков
07:28 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/osadki-2075657193.html
В Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков
Около 64% месячной нормы осадков, или 28 миллиметров, выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.02.2026
москва
тула
евгений тишковец
рязанская область
снегопад в москве
москва
тула
рязанская область
москва, тула, евгений тишковец, рязанская область, снегопад в москве
Москва, Тула, Евгений Тишковец, Рязанская область, Снегопад в Москве
В Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Станислав Красильников
Автомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 64% месячной нормы осадков, или 28 миллиметров, выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 миллиметра осадков, или 52% месячной нормы. На других столичных метеостанциях в осадкомеры попало еще больше: МГУ - 25 миллиметров, Балчуге – 28 миллиметров, что составляет 64% от нормы всего февраля", - рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что месячный климатический лимит уже практически исчерпан.
"В Центральной России самые обильные снегопады были зафиксированы в Туле, 31 миллиметр при месячной норме 38 миллиметров, и в Рязанской области: Окский заповедник - 41 миллиметр, месячная норма 36-42 миллиметра", - уточнил Тишковец.
Житель Москвы чистит машину от снега во время снегопада - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дорожный патруль ЦОДД в Москве вытащил из снега около 250 автомобилей
Вчера, 23:06
 
МоскваТулаЕвгений ТишковецРязанская областьСнегопад в Москве
 
 
