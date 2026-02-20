В Москве за сутки выпало около 64% месячной нормы осадков

https://ria.ru/20260220/osadki-2075657193.html
Около 64% месячной нормы осадков, или 28 миллиметров, выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.02.2026
