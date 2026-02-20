https://ria.ru/20260220/oruzhie-2075649354.html
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа - РИА Новости, 20.02.2026
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа
Шесть стран НАТО с августа 2025 года потратили 2 миллиарда долларов на военное оборудование для Украины, сообщили в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона,... РИА Новости, 20.02.2026
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа
