Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа - РИА Новости, 20.02.2026
04:29 20.02.2026
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа
Шесть стран НАТО с августа 2025 года потратили 2 миллиарда долларов на военное оборудование для Украины, сообщили в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона,... РИА Новости, 20.02.2026
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США
Страны НАТО потратили на оружие США для Киева $2 миллиарда с августа 2025 года

Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Шесть стран НАТО с августа 2025 года потратили 2 миллиарда долларов на военное оборудование для Украины, сообщили в докладе Конгрессу США аудиторы Пентагона, госдепа и USAID.
"С августа 2025 года и в первом квартале фискального года 2026 (начался в октябре - ред.) Пентагон получил взносов на 2,06 миллиарда долларов от шести стран НАТО", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
В США заявили о сокращении помощи Украине
Средства предназначены на закупку военного оборудования и услуг для Украины, говорится в докладе.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты передают НАТО за полную стоимость оружие, которое потом поступает на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
