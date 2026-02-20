https://ria.ru/20260220/orban-2075644666.html
Формат "Совета мира" не подходит для Украины, заявил Орбан
Формат "Совета мира" подходит для урегулирования конфликта в Газе, но не на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 20.02.2026
Формат "Совета мира" не подходит для Украины, заявил Орбан
Орбан: формат "Совета мира" не подходит для урегулирования на Украине
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Формат "Совета мира" подходит для урегулирования конфликта в Газе, но не на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Формат "Совета мира" не подходит для урегулирования российско-украинского кризиса. Для урегулирования кризиса в Газе подходит", - сказал Орбан
на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне
. Трансляцию вел телеканал М1
.
По его словам, сначала надо создать новую палестинскую администрацию в Газе, затем заняться экономическим развитием региона.
"Тогда в секторе Газа произойдут перемены. Если они достигнут определенного уровня, то возникнет ситуация, когда, если появится предложение, мы сможем также включить в повестку дня разрешение нового кризиса. Но сейчас этого не произойдет, и я не думаю, что российско-украинский конфликт станет следующим", - отметил Орбан.
Президент США Дональд Трамп
ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии
до Японии
. Россия
и Украина
также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" началось в четверг в Вашингтоне.