Формат "Совета мира" не подходит для Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 20.02.2026
02:56 20.02.2026
Формат "Совета мира" не подходит для Украины, заявил Орбан
Формат "Совета мира" подходит для урегулирования конфликта в Газе, но не на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
Орбан: формат "Совета мира" не подходит для урегулирования на Украине

Орбан: формат "Совета мира" не подходит для урегулирования на Украине

© REUTERS / Bernadett SzaboВиктор Орбан
© REUTERS / Bernadett Szabo
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Формат "Совета мира" подходит для урегулирования конфликта в Газе, но не на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Формат "Совета мира" не подходит для урегулирования российско-украинского кризиса. Для урегулирования кризиса в Газе подходит", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"
02:39
По его словам, сначала надо создать новую палестинскую администрацию в Газе, затем заняться экономическим развитием региона.
"Тогда в секторе Газа произойдут перемены. Если они достигнут определенного уровня, то возникнет ситуация, когда, если появится предложение, мы сможем также включить в повестку дня разрешение нового кризиса. Но сейчас этого не произойдет, и я не думаю, что российско-украинский конфликт станет следующим", - отметил Орбан.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" началось в четверг в Вашингтоне.
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией
00:27
 
УкраинаВашингтон (штат)СШАВиктор ОрбанДональд ТрампВ мире
 
 
