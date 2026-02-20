Формат "Совета мира" не подходит для Украины, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Формат "Совета мира" подходит для урегулирования конфликта в Газе, но не на Украине, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

По его словам, сначала надо создать новую палестинскую администрацию в Газе, затем заняться экономическим развитием региона.

"Тогда в секторе Газа произойдут перемены. Если они достигнут определенного уровня, то возникнет ситуация, когда, если появится предложение, мы сможем также включить в повестку дня разрешение нового кризиса. Но сейчас этого не произойдет, и я не думаю, что российско-украинский конфликт станет следующим", - отметил Орбан.