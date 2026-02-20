https://ria.ru/20260220/orban-2075634536.html
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 20.02.2026
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией
Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией и "растопить лед", это должен сделать лидер одной из крупных европейских стран, заявил премьер Венгрии... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:27:00+03:00
2026-02-20T00:27:00+03:00
2026-02-20T00:34:00+03:00
в мире
европа
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20260220/orban-2075631376.html
европа
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин
В мире, Европа, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией
Орбан: Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией