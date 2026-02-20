Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 20.02.2026
00:27 20.02.2026 (обновлено: 00:34 20.02.2026)
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией
в мире
европа
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
Орбан заявил, что Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией

Орбан: Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией

БУДАПЕШТ, 20 фев — РИА Новости. Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией и "растопить лед", это должен сделать лидер одной из крупных европейских стран, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
"Какой-нибудь крупный европейский лидер, французский, итальянский или немецкий, должен взять на себя, вероятно, по согласованию с другими, задачу растопить лед. И он скажет, что время пришло, и теперь Европа будет вести переговоры напрямую с российским президентом (Владимиром Путиным. — Прим. ред.). Если это произойдет, то мы сделаем качественный шаг вперед", — сказал Орбан.
Венгерский премьер напомнил, что "уже очень давно, больше двух, может быть, даже трех лет" предлагает Европе возобновить прямой диалог с Россией, если та не хочет "остаться в стороне от урегулирования конфликта на Украине и формирования послевоенной европейской системы безопасности".
Отношения Киева и Будапешта стали враждебными, заявил Орбан
В миреЕвропаРоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
