00:03 20.02.2026
Отношения Киева и Будапешта стали враждебными, заявил Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сегодня украинско-венгерские отношения напряженные, потому что украинцы считают всех, кто их не поддерживает, своими врагами. И они предпринимают шаги, которые фактически делают их врагами... Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. Но пока война продолжается, я не вижу для этого причин", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
Среди враждебных шагов Киева Орбан перечислил попытки "создать хаос в сфере энергоснабжения" остановкой нефтепровода "Дружба", "заставить Европейский союз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию посредством санкций", втянуть Венгрию в конфликт, навязать ей финансовые обязательства по поддержке Украины.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Орбан высказался о продолжительности украинского конфликта
2 июня 2025, 17:07
 
