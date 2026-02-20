Отношения Киева и Будапешта стали враждебными, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сегодня украинско-венгерские отношения напряженные, потому что украинцы считают всех, кто их не поддерживает, своими врагами. И они предпринимают шаги, которые фактически делают их врагами... Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. Но пока война продолжается, я не вижу для этого причин", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
Среди враждебных шагов Киева Орбан перечислил попытки "создать хаос в сфере энергоснабжения" остановкой нефтепровода "Дружба", "заставить Европейский союз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию посредством санкций", втянуть Венгрию в конфликт, навязать ей финансовые обязательства по поддержке Украины.
