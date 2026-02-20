Рейтинг@Mail.ru
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:53 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/opukhol-2075659290.html
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм - РИА Новости, 20.02.2026
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм
Опухоль надпочечника весом почти килограмм удалили 18-летнему пациенту во Владивостоке, сообщает минздрав Приморья. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:53:00+03:00
2026-02-20T07:53:00+03:00
хорошие новости
владивосток
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/28/1525032820_0:60:2000:1185_1920x0_80_0_0_0d04451675e4a5afdb6538131152c103.jpg
https://ria.ru/20260219/altaj-2075504408.html
https://ria.ru/20260219/reys-2075364978.html
владивосток
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/28/1525032820_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_43f1f5530c6f803ccccc3afef8b253d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, китай
Хорошие новости, Владивосток, Китай
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм

Врачи во Владивостоке удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм

© РИА Новости / Альфия ЕникееваХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Альфия Еникеева
Хирургическая операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Опухоль надпочечника весом почти килограмм удалили 18-летнему пациенту во Владивостоке, сообщает минздрав Приморья.
Патологию впервые заподозрили во время профосмотра в Китае, где юноша учится и работает. После диагностики в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний диагноз подтвердился и пациента направили на операцию.
Снимок пациента с пулей в голове - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове
Вчера, 15:27
"Из-за больших размеров и сложного расположения опухоль пришлось удалить вместе с поражённым надпочечником. Операцию провели сочетанным способом: сначала новообразование аккуратно отделили лапароскопически, через небольшие проколы, затем извлекли через отдельный разрез. Такой подход позволил выполнить вмешательство максимально точно, малотравматично и с минимальными рисками для пациента", - рассказали в региональном минздраве.
Врачи отметили, что опухоли надпочечников часто никак себя не проявляют и обнаруживаются случайно. Так произошло и в этом случае: до профосмотра молодой человек даже не знал о наличии крупной опухоли.
"Уже через сутки после операции пациент чувствует себя хорошо. Функцию удалённого органа возьмет на себя второй надпочечник", - добавили в минздраве Приморья.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете
Вчера, 03:37
 
Хорошие новостиВладивостокКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала