https://ria.ru/20260220/opukhol-2075659290.html
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм - РИА Новости, 20.02.2026
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм
Опухоль надпочечника весом почти килограмм удалили 18-летнему пациенту во Владивостоке, сообщает минздрав Приморья. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:53:00+03:00
2026-02-20T07:53:00+03:00
2026-02-20T07:53:00+03:00
хорошие новости
владивосток
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/28/1525032820_0:60:2000:1185_1920x0_80_0_0_0d04451675e4a5afdb6538131152c103.jpg
https://ria.ru/20260219/altaj-2075504408.html
https://ria.ru/20260219/reys-2075364978.html
владивосток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/28/1525032820_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_43f1f5530c6f803ccccc3afef8b253d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, китай
Хорошие новости, Владивосток, Китай
Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм
Врачи во Владивостоке удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Опухоль надпочечника весом почти килограмм удалили 18-летнему пациенту во Владивостоке, сообщает минздрав Приморья.
Патологию впервые заподозрили во время профосмотра в Китае
, где юноша учится и работает. После диагностики в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний диагноз подтвердился и пациента направили на операцию.
"Из-за больших размеров и сложного расположения опухоль пришлось удалить вместе с поражённым надпочечником. Операцию провели сочетанным способом: сначала новообразование аккуратно отделили лапароскопически, через небольшие проколы, затем извлекли через отдельный разрез. Такой подход позволил выполнить вмешательство максимально точно, малотравматично и с минимальными рисками для пациента", - рассказали в региональном минздраве.
Врачи отметили, что опухоли надпочечников часто никак себя не проявляют и обнаруживаются случайно. Так произошло и в этом случае: до профосмотра молодой человек даже не знал о наличии крупной опухоли.
"Уже через сутки после операции пациент чувствует себя хорошо. Функцию удалённого органа возьмет на себя второй надпочечник", - добавили в минздраве Приморья.