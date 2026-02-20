Приморские врачи удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Опухоль надпочечника весом почти килограмм удалили 18-летнему пациенту во Владивостоке, сообщает минздрав Приморья.

Патологию впервые заподозрили во время профосмотра в Китае , где юноша учится и работает. После диагностики в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний диагноз подтвердился и пациента направили на операцию.

"Из-за больших размеров и сложного расположения опухоль пришлось удалить вместе с поражённым надпочечником. Операцию провели сочетанным способом: сначала новообразование аккуратно отделили лапароскопически, через небольшие проколы, затем извлекли через отдельный разрез. Такой подход позволил выполнить вмешательство максимально точно, малотравматично и с минимальными рисками для пациента", - рассказали в региональном минздраве.

Врачи отметили, что опухоли надпочечников часто никак себя не проявляют и обнаруживаются случайно. Так произошло и в этом случае: до профосмотра молодой человек даже не знал о наличии крупной опухоли.