В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:25:00+03:00
МЧС: ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края