В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в МЧС по региону. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
На территории Липецкой области объявили воздушную опасность