ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам

ООН, 20 фев - РИА Новости. ООН не имеет комментариев в связи с решением Верховного суда США о незаконности введенных американской администрацией импортных пошлин, но вновь отмечает, что в торговой войне нет победителей, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. ВС указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Нет (комментариев - ред.). Но просто хочу повторить то, что мы всегда говорили: в торговой войне, в войне пошлин нет победителей", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, комментируя по просьбе корреспондента агентства решение ВС США.
