Рейтинг@Mail.ru
ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 20.02.2026 (обновлено: 23:27 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/oon-2075898956.html
ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам
ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам
ООН не имеет комментариев в связи с решением Верховного суда США о незаконности введенных американской администрацией импортных пошлин, но вновь отмечает, что в РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:26:00+03:00
2026-02-20T23:27:00+03:00
в мире
сша
стефан дюжаррик
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066648812.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон
В мире, США, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН
ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам

ООН не комментирует решение ВС США по импортным пошлинам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у штаб-квартиры ООН
Флаг у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаг у штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 20 фев - РИА Новости. ООН не имеет комментариев в связи с решением Верховного суда США о незаконности введенных американской администрацией импортных пошлин, но вновь отмечает, что в торговой войне нет победителей, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. ВС указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Нет (комментариев - ред.). Но просто хочу повторить то, что мы всегда говорили: в торговой войне, в войне пошлин нет победителей", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, комментируя по просьбе корреспондента агентства решение ВС США.
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США
6 января, 18:56
 
В миреСШАСтефан ДюжаррикДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала