ООН не комментирует решение ВС США по пошлинам

ООН, 20 фев - РИА Новости. ООН не имеет комментариев в связи с решением Верховного суда США о незаконности введенных американской администрацией импортных пошлин, но вновь отмечает, что в торговой войне нет победителей, заявил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.