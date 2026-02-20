Рейтинг@Mail.ru
Телефонный разговор Трампа с Гутеррешем пока не состоялся - РИА Новости, 20.02.2026
19:35 20.02.2026
Телефонный разговор Трампа с Гутеррешем пока не состоялся
Телефонный разговор Трампа с Гутеррешем пока не состоялся - РИА Новости, 20.02.2026
Телефонный разговор Трампа с Гутеррешем пока не состоялся
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, проведение которого ранее анонсировал американский... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:35:00+03:00
2026-02-20T19:35:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
индия
дональд трамп
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
сша
вашингтон (штат)
индия
в мире, сша, вашингтон (штат), индия, дональд трамп, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Индия, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Телефонный разговор Трампа с Гутеррешем пока не состоялся

Анонсированный Трампом разговор с Гутеррешем пока не состоялся

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, проведение которого ранее анонсировал американский лидер, ещё не состоялся, заявил в пятницу РИА Новости представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Накануне Трамп, выступая на первом заседании сформированного США "Совета мира" в Вашингтоне, заявил о намерении поговорить с генсеком ООН.
"Разговора пока не было", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, состоялся ли такой контакт.
По его словам, Гутерреш в настоящее время находится в Индии, и разница в часовых поясах является одним из факторов, играющих роль в данном вопросе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Генсек ООН ответил на заявления Трампа о ненужности международного права
9 января, 21:02
 
В миреСШАВашингтон (штат)ИндияДональд ТрампСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
