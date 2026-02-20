Рейтинг@Mail.ru
01:03 20.02.2026
Подсчитано, какое место в мире Россия занимает по производству огурцов
Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной... РИА Новости, 20.02.2026
экономика, россия, китай, индия, оон
Экономика, Россия, Китай, Индия, ООН
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание огурцов
Выращивание огурцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Выращивание огурцов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В целом в 2024 году (последние доступные данные) в мире было произведено 87,8 миллиона тонн огурцов. Абсолютным лидером по производству стал Китай, вырастивший 68,6 миллиона тонн, или почти восемь из десяти всех огурцов в мире.
Следом с большим отрывом расположилась Индия с 2,05 миллиона тонн (2,3%) и Турция (2%). Россия заняла четвертое место, произведя за год 1,7 миллиона тонн огурцов или 1,9% от мировых объемов. Пятерку замкнул Узбекистан, который вырастил 1 миллион тонн огурцов и занял 1,2% от глобального производства.
Заметную долю в мировом производстве огурцов еще занимает Мексика: там в 2024 году было выращено 959 тысяч тонн, или 1,1% от глобального выпуска.
Урожай огурцов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые огурцы
Вчера, 09:43
 
ЭкономикаРоссияКитайИндияООН
 
 
