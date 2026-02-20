В Вологодской области ввели новые ограничения на продажу алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Новые ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области заработают с 1 марта, также в регионе будет введен дополнительный день, когда реализация спиртного полностью запрещена, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.

"С 1 марта 2026 года в Вологодской области вступают в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Изменения, которые внесли в областной закон, прежде всего направлены на борьбу с "наливайками", – написал он в своем Telegram-канале

Как пояснил Филимонов , с 1 марта розничная продажа алкоголя запрещается в стационарных торговых точках, расположенных в подвальных, подземных и цокольных этажах зданий, а также в помещениях многоквартирных домов, если хотя бы один из входов организован со стороны подъезда.

Также с понедельника по пятницу не смогут торговать спиртным те заведения общепита, которые находятся в жилых домах или по соседству с ними (за исключением ресторанов).

По выходным, как уточнил Филимонов, они смогут продавать алкоголь с 12.00 до 23.00 мск при наличии лицензии. Также в число обязательных требований входит, в частности, наличие зала обслуживания не менее чем на 40 мест и единая форменная одежда у персонала.

"Кроме того, вводим дополнительный день полного запрета продажи алкоголя... об этом расскажу отдельно", – пообещал вологодский губернатор.

В ноябре региональный парламент сообщал о планах ввода новых ограничений на продажу спиртного в Вологодской области.