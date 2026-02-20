https://ria.ru/20260220/odessa-2075900386.html
Жители Одессы устроили протест из-за отсутствия света
Жители Одессы устроили протест из-за отсутствия света
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины в пятницу вечером снова перекрыли дорогу в городе, протестуя из-за отсутствия электроснабжения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Одесситы перекрыли одну из улиц города в знак протеста из-за того, что у них уже десять суток нет света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Страны".
Жители Украины в последнее время устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.