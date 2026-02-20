Рейтинг@Mail.ru
На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества
10:48 20.02.2026 (обновлено: 11:19 20.02.2026)
На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества
На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества
краснодарский край, происшествия, россия
Краснодарский край, Происшествия, Россия
На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества

© Фото : Департамент по делам казачества ККАлександр Тарарыкин
© Фото : Департамент по делам казачества КК
Александр Тарарыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Обыски прошли у Александра Тарарыкина, главы департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски у Тарарыкина", - сообщил собеседник агентства.
Тарарыкин был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества (часть 3 статьи 286).
По данным собеседника агентства, глава краевого департамента склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества к заключению с юрлицами договоров на 15 миллионов рублей по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани". Отмечается, что речь идет о заключении контрактов с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.
Тарарыкин, генерал-майор внутренней службы, с 2017 по 2019 годы возглавлял ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани
13 февраля, 17:10
 
