На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Обыски прошли у Александра Тарарыкина, главы департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски у Тарарыкина", - сообщил собеседник агентства.
Тарарыкин был задержан сотрудниками УФСБ России
по Краснодарскому краю
. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества (часть 3 статьи 286).
По данным собеседника агентства, глава краевого департамента склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества к заключению с юрлицами договоров на 15 миллионов рублей по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани". Отмечается, что речь идет о заключении контрактов с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.
Тарарыкин, генерал-майор внутренней службы, с 2017 по 2019 годы возглавлял ГУМЧС России по Краснодарскому краю.