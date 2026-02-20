На Кубани прошли обыски у главы департамента по делам казачества

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Обыски прошли у Александра Тарарыкина, главы департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, глава краевого департамента склонял должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества к заключению с юрлицами договоров на 15 миллионов рублей по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани". Отмечается, что речь идет о заключении контрактов с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.