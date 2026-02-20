У экс-министра ЖКХ Астраханской области прошли обыски по делу об убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Оперативники провели обыски дома у бывшего министра ЖКХ Астраханской области по делу о двойном убийстве в 2010 году, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону.

"В настоящее время у бывшего министра ЖКХ Астраханской области проведены обыски по делу о двойном убийстве", - сказал собеседник агентства, добавив, что подробности пока не раскрываются в интересах следствия.

В пятницу СК сообщил, что бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы не отбывать наказание за присвоение денег. При этом к двойному убийству она не причастна: следственные действия с ней проводились лишь из-за знакомства с экс-министром.