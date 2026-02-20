Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 20.02.2026 (обновлено: 15:45 20.02.2026)
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
ВСУ начали артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителям нужно срочно покинуть улицы, сообщил глава города Максим Пухов.
ВСУ ведут артобстрел Энергодара

Жителей Энергодара попросили срочно покинуть улицы из-за артобстрела

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. ВСУ начали артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителям нужно срочно покинуть улицы, сообщил глава города Максим Пухов.
"Уважаемые энергодарцы! Срочно покиньте улицы. Особенно Набережную и Приднепровскую! Артобстрел!" - написал Пухов в своем Telegram-канале.
