ВСУ ведут артобстрел Энергодара
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
ВСУ начали артобстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жителям нужно срочно покинуть улицы, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:38:00+03:00
2026-02-20T15:38:00+03:00
2026-02-20T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Жителей Энергодара попросили срочно покинуть улицы из-за артобстрела