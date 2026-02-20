Неопознанный объект, упавший в Армавире, оказался метеозондом

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Неопознанный объект, обнаруженный в Армавире в районе аграрно-технологического техникума, оказался метеозондом, который запутался в проводах и упал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В районе Армавирского аграрно-технологического техникума запутался в проводах и упал метеозонд. Угрозы для жителей нет. На месте выставлено оцепление, работают оперативные службы", - сообщили в краевом оперштабе.