Неопознанный объект, упавший в Армавире, оказался метеозондом - РИА Новости, 20.02.2026
14:29 20.02.2026 (обновлено: 15:00 20.02.2026)
Неопознанный объект, упавший в Армавире, оказался метеозондом
Неопознанный объект, упавший в Армавире, оказался метеозондом
происшествия, армавир, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Краснодарский край
Неопознанный объект, упавший в Армавире, оказался метеозондом

Обнаруженный в Армавире неопознанный объект оказался упавшим метеозондом

© Прокуратура Краснодарского краяМетеозонд, упавший в районе Армавирского аграрно-технологического техникума
Метеозонд, упавший в районе Армавирского аграрно-технологического техникума - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Прокуратура Краснодарского края
Метеозонд, упавший в районе Армавирского аграрно-технологического техникума
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Неопознанный объект, обнаруженный в Армавире в районе аграрно-технологического техникума, оказался метеозондом, который запутался в проводах и упал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Утром в пятницу в СМИ распространилась информация о том, что в Армавире с парашютом приземлился неопознанный объект.
"В районе Армавирского аграрно-технологического техникума запутался в проводах и упал метеозонд. Угрозы для жителей нет. На месте выставлено оцепление, работают оперативные службы", - сообщили в краевом оперштабе.
