Жительница Омска на спор ударила сестру ножом и получила срок

"На экране появился эпизод, в котором один персонаж ударил ножом другого. Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Женщина, недолго думая, ударила её ножом в живот", - говорится в сообщении.