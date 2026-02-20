https://ria.ru/20260220/nozh-2075782860.html
Жительница Омска на спор ударила сестру ножом и получила срок
ОМСК, 20 фев - РИА Новости.
Жительница Омска получила 2 года 6 месяцев колонии условно за то, что нанесла удар ножом в живот старшей сестре, которая во время просмотра фильма про нападение с ножом стала доказывать, что младшая не способна на подобное, сообщили в пресс-службе
регионального УМВД.
Следователи выяснили, что две сестры 55 и 53 лет из Омска
устроили застолье со спиртным и смотрели фильм.
"На экране появился эпизод, в котором один персонаж ударил ножом другого. Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Женщина, недолго думая, ударила её ножом в живот", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что осознав произошедшее, осужденная вызвала скорую помощь. Сотрудники УМВД расследовали дело по части 2 статьи 111 УК РФ
"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Женщине, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, уточнили в пресс-службе.