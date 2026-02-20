В НАТО прокомментировали учения у границ России

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Многочисленные учения, программы и операции НАТО вблизи всех границ России, в том числе в Арктике, Балтийском море и по всему восточному флангу - это реакция альянса на "сложные времена", заявила по итогам заседания в Кракове министров обороны стран Европейской пятерки (Италия, Германия, Франция, Великобритания и Польша) замгенсека НАТО Радмила Шекеринская.