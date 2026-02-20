https://ria.ru/20260220/nato-2075812337.html
В НАТО прокомментировали учения у границ России - РИА Новости, 20.02.2026
В НАТО прокомментировали учения у границ России
В НАТО назвали учения у границ России реакцией на сложные времена
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Многочисленные учения, программы и операции НАТО вблизи всех границ России, в том числе в Арктике, Балтийском море и по всему восточному флангу - это реакция альянса на "сложные времена", заявила по итогам заседания в Кракове министров обороны стран Европейской пятерки (Италия, Германия, Франция, Великобритания и Польша) замгенсека НАТО Радмила Шекеринская.
"Проявляя бдительность, сначала через "Балтийский часовой", потом через "Восточный часовой" и "Арктический часовой", мы продемонстрировали способность Североатлантического союза действовать в сложные времена с необходимой оперативностью", - сказала она.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.