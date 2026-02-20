Рейтинг@Mail.ru
В НАТО прокомментировали учения у границ России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 20.02.2026
В НАТО прокомментировали учения у границ России
Многочисленные учения, программы и операции НАТО вблизи всех границ России, в том числе в Арктике, Балтийском море и по всему восточному флангу - это реакция... РИА Новости, 20.02.2026
В НАТО прокомментировали учения у границ России

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Многочисленные учения, программы и операции НАТО вблизи всех границ России, в том числе в Арктике, Балтийском море и по всему восточному флангу - это реакция альянса на "сложные времена", заявила по итогам заседания в Кракове министров обороны стран Европейской пятерки (Италия, Германия, Франция, Великобритания и Польша) замгенсека НАТО Радмила Шекеринская.
"Проявляя бдительность, сначала через "Балтийский часовой", потом через "Восточный часовой" и "Арктический часовой", мы продемонстрировали способность Североатлантического союза действовать в сложные времена с необходимой оперативностью", - сказала она.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
